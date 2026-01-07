Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Αυξάνει σταδιακά η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου μετά την επιστροφή του μεγαλύτερου μέρους των εκδρομέων των γιορτών.

Αυτή την ώρα καθυστερήσεις σημειώνονται στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στον Χολαργό.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισίας από τον Φάρο Ψυχικού προς την Πανόρμου και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

Πηγή: skai.gr

