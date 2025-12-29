Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Εξαιρετική είναι η εικόνα όλων των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, ως αποτέλεσμα της απουσίας των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.
Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.
Λίγο νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Βούλα, στο ύψος της Γλυφάδας.
Μετά τις 10:30 πμ αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά η κυκλοφορία σε εμπορικές περιοχές του λεκανοπεδίου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
Πηγή: skai.gr
