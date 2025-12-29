Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Εξαιρετική είναι η εικόνα όλων των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, ως αποτέλεσμα της απουσίας των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

Λίγο νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Βούλα, στο ύψος της Γλυφάδας.

Μετά τις 10:30 πμ αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά η κυκλοφορία σε εμπορικές περιοχές του λεκανοπεδίου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.