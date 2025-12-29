Σε νέο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης για τρεις ώρες, θα προχωρήσουν σήμερα, Δευτέρα, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, καθώς συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ, ενώ από αύριο Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέψουν εκ νέου την κίνηση πάνω στην αερογέφυρα της Νίκαιας, για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το onlarissa.

Επίσης, το απόγευμα αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα μοιράσουν έντυπα όπου θα εξηγούν τα αιτήματά τους, ζητώντας τη στήριξη των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα, είτε στη Νίκαια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Πηγή: skai.gr

