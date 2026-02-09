Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.
Ωστόσο, παραμένουν οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και την Αγία Βαρβάρα, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Λαυρίου προς το Κορωπί στο ύψος της Παιανίας και τέλος στην Παραλιακή στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Φαληρικό Δέλτα προς και έως το ύψος της λεωφόρου Αλίμου.
Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.
