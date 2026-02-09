Σήμερα Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου Φιλαγρίου και Παγκράτιου, Οσίου Νικηφόρου ιερομάρτυρος
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
Μάρκελος *, Παγκράτιος, Παγκρατία *, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 17:57 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 22 ημερών
Πηγή: skai.gr
