Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους της Αθήνας υπάρχουν αυξημένα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων

UPDATE: 09:26
Ήρων

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, η Αττική Οδός είναι ακινητοποιημένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος των Σπάτων, προς το ύψος του Γέρακα λόγω καραμπόλας τεσσάρων αυτοκινήτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κύμης, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς του Ρέντη ανά τμήματα, η κάθοδος της Μεσογείων κινείται σημειωτόν κατά μήκος του Χολαργού, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα, ο ανοδικός άξονας Συγγρού - Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: κίνηση Κίνηση στους δρόμους
