Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μετ' εμποδίων και σήμερα η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς η απεργία των ταξί για δεύτερη ημέρα σήμερα επιβαρύνει την κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στον Χολαργό, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ζεφυρίου προς τον κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, καθώς και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Πηγή: skai.gr

