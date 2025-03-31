Γρεβενά: Ρημάζει το πανεπιστήμιο της πόλης

Η Πρόεδρος φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Χριστίνα Αγκόλι, και ο δημοσιογράφος Κώστας Μάρκου μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για τα τεράστια προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου.

Ενώ οι φοιτητές δίνουν ζωή στην πόλη και η φοιτητική εστία είναι από τις καλύτερες της Ελλάδας, τα παιδιά κάνουν μάθημα σε απαράδεκτες συνθήκες.

