Φρίκη προκαλεί βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας που δείχνει έναν άνδρα από την Πεύκη να εκπαιδεύει τα κυνηγόσκυλά του να σκοτώνουν γατάκια.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ και καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ο άνδρας μπήκε με τους σκύλους του σε ένα κεντρικό πάρκο της περιοχής και έδωσε εντολή στα ζώα να επιτεθούν στα αδέσποτα γατάκια.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στις εικόνες, μαζεύει τις σορούς τους και φεύγει.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εκπομπή: «Ήμουν πεζός στην περιοχή και το περιστατικό το είδα. Άκουσα καταρχάς φωνές και κόσμο να βγαίνει από τα μπαλκόνια. Πλησιάζω πιο κοντά να δω τι γίνεται και αρχίζουν να μου φωνάζουνε ‘είναι δύο μεγάλα σκυλιά τα οποία έχουν σκοτώσει και γατάκια’ και βλέπω όντως δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή, σε ιδιωτικό χώρο δηλαδή και δύο σκυλιά. Το ένα το είχε δέσει. Εκείνη την ώρα που το είδα, το είχε δέσει σε ένα δέντρο μέσα στην αυλή και το άλλο έτρεχε γύρω γύρω». Όπως τόνισε, πανικοβλήθηκε με τις εικόνες αυτές.

Και συνέχισε την περιγραφή του: «Στο παρκάκι που είναι από την απέναντι πλευρά της πολυκατοικίας, αφέθηκαν ελεύθερα τα σκυλιά και τρέξανε μέσα σε αυτή την αυλή της πολυκατοικίας».

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.





