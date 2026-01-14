Λογαριασμός
Νέο βίντεο από τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» εν πλω για τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας και αναμένεται να φτάσει αύριο - 15 Ιανουαρίου - στον Σαρωνικό

Εν πλω προς το Αιγαίο βρίσκεται η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα «Κίμων», η οποία απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας και αναμένεται να φτάσει αύριο - 15 Ιανουαρίου στον Σαρωνικό, με τελικό προορισμό τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. 

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

