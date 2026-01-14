Εν πλω προς το Αιγαίο βρίσκεται η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα «Κίμων», η οποία απέπλευσε από την πόλη Λοριάν της Γαλλίας και αναμένεται να φτάσει αύριο - 15 Ιανουαρίου στον Σαρωνικό, με τελικό προορισμό τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
ΦΓ ΚΙΜΩΝ
Το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού καταπλέει....
🇬🇷⚓🇬🇷#hellenicnavy #hellenic #navy pic.twitter.com/nKR5UbmpEg— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) January 14, 2026
Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.
Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.