Κάθειρξη έξι ετών σε 20χρονο για υλικό παιδικής πορνογραφίας

Σε εξαετή κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 20χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του Εφετείου.

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί πέρσι τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο επιχείρησης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. με την κωδική ονομασία «Τάλως ΙΙ». Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το σκληρό δίσκο και το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης είχε αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Απολογούμενος ενώπιον του Κακουργιοδικείο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μεγάλο μέρος του επίδικου υλικού «κατέβηκε» εν αγνοία του κατά την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο.

