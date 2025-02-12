Εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Ειδομένη - Θεσσαλονίκη σημειώθηκε χθες, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 21:25, λίγο έξω από το Πολύκαστρο του Κιλκίς

Από το περιστατικό δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΣΕ, εκτροχιάστηκε ο πίσω άξονας της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας 45201. Ο εκτροχιασμός έγινε στη χιλιομετρική θέση 63+270 στην περιοχή της Παιωνίας.

«Από τον εκτροχιασμό δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά μόνο ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή σε μήκος 3 χλμ περίπου με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ, ο οποίος θα συντάξει πόρισμα για την διερεύνηση του συμβάντος, ενώ συνεργεία εργάζονται για αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω γραμμή χρησιμοποιείται μόνον από εμπορευματικούς συρμούς.

Σύμφωνα με αρμόδιους του Οργανισμού στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία του ΟΣΕ που εκτιμούν τη ζημιά, ενώ η γραμμή αναμένεται να μείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες, προκειμένου να αποκατασταθεί.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό η Hellenic Train ενημερώνει ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια του προσωπικού της και προσθέτει εταιρεία συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων του εκτροχιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

