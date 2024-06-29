Στις 3 παρά δέκα το μεσημέρι ενημερώθηκε το συντονιστικό της Πυροσβεστικής για την δασική πυρκαγιά στο Κατσιμίδι και αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες, και θα ενισχυθούν περαιτέρω με 100 πυροσβέστες και 30 οχήματα από Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία όπως τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, Πυραρχός, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Παράλληλα όπως σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος στη περιοχή της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, η ταχύτητα των ανέμων φτάνει τα 50 χιλιόμετρα, με ριπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν πυλώνες υψηλής τάσης δυσχεραίνουν το επιχειρησιακό έργο των εναερίων μέσων, όπως τόνισε, και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν κυρίως ελικόπτερα.

Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Παράλληλα στις 3 και 47 το μεσημέρι, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στις πλησιέστερες περιοχές της πυρκαγιάς, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Επίσης, ο κ Βαθρακογιάννης σημείωσε ότι συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν ισχυρές δυνάμεις, από εθελοντές πυροσβέστες, πλήθος εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας.

«Γενικότερα οι συνθήκες που επικρατούν, είναι δύσκολες και επικίνδυνες» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, τόνισε ότι 40 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις έχουν εκδηλωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ επισήμανε ότι σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες, για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: skai.gr

