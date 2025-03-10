Ο Ματ Ντέιμον ταξίδεψε για την Ημέρα της Γυναίκας από την Καλαμάτα στην Αμερική, καθώς το είχε υποσχεθεί στη σύζυγό του.

Τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στην Καλαμάτα. Ο Ματ Ντέιμον, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, επέστρεψε στην πόλη για να ολοκληρώσει τις σκηνές του, καθώς υπήρχε μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη επίσκεψή του.

Ο ηθοποιός -αρχικά- είχε δεσμευτεί να μην εργαστεί φέτος, ώστε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Όμως, όπως ο ίδιος είχε πει, θα έκανε μια εξαίρεση μόνο για μια εξαιρετική πρόταση από σκηνοθέτες του βεληνεκούς του Στίβεν Σπίλμπεργκ ή του Κρίστοφερ Νόλαν. Και αυτή η πρόταση ήρθε…

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πώς πάνε τα γυρίσματα ο ίδιος απάντησε χαμογελώντας: «Η ταινία πάει πολύ καλά, ανυπομονώ».

Μαζί με τον Ντέιμον, στην Καλαμάτα βρίσκεται και ο Τζον Μπέρνταλ, ο οποίος ταξίδεψε από τις ΗΠΑ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Η παραγωγή έχει καταλύσει σε πολυτελές ξενοδοχείο, ενώ αναμένονται και άλλοι διάσημοι ηθοποιοί.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν τους θαυμαστές της ταινίας είναι η απουσία της Σαρλίζ Θερόν, η οποία δεν φαίνεται να έχει έρθει στην Καλαμάτα, παρά τις φήμες ότι θα υποδυθεί την Κίρκη. Τον ρόλο της Πηνελόπης έχει αναλάβει η Αν Χάθαγουεϊ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη λάμψη στο καστ. Η παρουσία του κινηματογραφικού συνεργείου στην Καλαμάτα έχει τραβήξει την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Από τη Universal, που συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με τον Κρίστοφερ Νόλαν και έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας τον περασμένο Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι το «The Odyssey» είναι ένα «μυθικό έπος δράσης που γυρίστηκε σε όλο τον κόσμο με τη χρήση της ολοκαίνουργιας τεχνολογίας ταινιών IMAX». «Η ταινία φέρνει το θεμελιώδες έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές οθόνες IMAX για πρώτη φορά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Νόλαν έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό καστ για την ταινία, με την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, τον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τη Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ, τη Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Κίρκης, τη Ζεντάγια ως Αθηνά και τον Ρόμπερτ Πάτινσον να ενσαρκώνει τον Ποσειδώνα.

