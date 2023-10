Η Ελλάδα έστειλε δύο Canadair στην Αλβανία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών Ελλάδα 18:43, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια