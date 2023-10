Θεσσαλονίκη: Ογκολόγος ζητούσε φακελάκι έως 1.500 ευρώ από καρκινοπαθείς για επίσπευση χειρουργείου Ελλάδα 18:25, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από την έρευνα που ακολούθησε από την Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας αποκαλύφτηκε ότι ο γιατρός είχε εισπράξει φακελάκι μέχρι 1.500 ευρώ τουλάχιστον από 17 ασθενείς του