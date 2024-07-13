Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία: Νόμιμα κατείχε το όπλο ο δράστης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ

Νόμιμα κατείχε το όπλο ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Αμφιλοχία που στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Δυτικής Ελλάδας.

Το όπλο του είχε αφαιρεθεί κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο επειδή αθωώθηκε, το πήρε πίσω, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια της από 13-07-2024 Ανακοίνωσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού 36χρονης από τον 43χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, και εν συνεχεία αυτοχειρίας αυτού, με κυνηγετικό όπλο, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ο δράστης κατείχε νόμιμα το εν λόγω όπλο, για το οποίο διέθετε σχετική άδεια σε ισχύ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Την 12η Μαΐου 2024, κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, από τις αρμόδιες Αρχές είχε αφαιρεθεί το εν λόγω όπλο από την κατοχή του δράστη, ωστόσο, ένεκα αθώωσης αυτού, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, και όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν είχε γίνει χρήση του όπλου στον εν λόγω περιστατικό, μετά από 15 ημέρες του αποδόθηκε εκ νέου με σχετική αίτησή του».

