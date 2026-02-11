Στις καταγγελίες ότι δεν πίνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό στην Αίγινα απάντησε σήμερα στον ΣΚΑΙ, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Νίκος Παπαγεωργίου.

Ο ίδιος ανέφερε πως σε 10 - 12 μέρες το πολύ θα ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση της ύδρευση στο νησί της Αίγινας αφού εξήγησε πως στις 16 Δεκεμβρίου υπήρξε βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό σε σημείο που είχε σημειωθεί ξανά θέμα πριν από δύο χρόνια. Μάλιστα, αναφέροντας μια πρώτη εκτίμηση για το θέμα είπε πως γίνεται λόγος για αστοχία υλικού σημειώνοντας ωστόσο πως αναμένεται το επίσημο πόρισμα.

Πηγή: skai.gr

