Νεαρός διέρρηξε στο σπίτι της πρώην κοπέλας του και το έκανε γυαλιά – καρφιά

Το σπίτι της πρώην συντρόφου του διέρρηξε ένας 24χρονος στη Θεσαλλονίκη, μαζί με έναν 19χρονο συνεργό του - Της έκλεψαν αντικείμενα αξίας 3.000 ευρώ

διαρρηξη

 Το σπίτι της πρώην συντρόφου του φέρεται να διέρρηξε 24χρονος, μαζί με 19χρονο συνεργό του, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δυο νεαροί άντρες μπήκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο σπίτι της 21 ετών παθούσας, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Αφαίρεσαν επίσης διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα της νεαρής γυναίκας, εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη
