Τη Δευτέρα 5 Μαΐου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης ταξιδεύουν στον Έβρο και γυρίζουν τον χρόνο πέντε χρόνια πίσω, στην ταραγμένη άνοιξη του 2020, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες συνέρρευσαν στη μεθοριακή γραμμή με μία κοινή επιδίωξη: την είσοδο στην Ελλάδα.

Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων θυμούνται τις πρώτες καθοριστικές ώρες της κρίσης, επιστρέφουν στα σημεία ενδιαφέροντος, ανασυνθέτουν το κλίμα των 30 και πλέον ημερών που συντάραξαν και ενεργοποίησαν την Ευρώπη, αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της πρωτοφανούς υβριδικής επιχείρησης, καταρρίπτουν μύθους, ενώ νέα ντοκουμέντα έρχονται για πρώτη φορά στο φως και από τις δύο όχθες του ποταμού Έβρου.

Πότε και πώς έγινε αντιληπτή η απειλή στην ελληνική πλευρά; Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας; Πώς βίωσαν τα γεγονότα οι ακρίτες; Με ποιόν τρόπο τελικά ο Έβρος δεν παραβιάστηκε; Τι ρόλο έπαιξε ο φράχτης; Υπήρξαν στιγμές που επαπειλήθηκε γενίκευση ή ακόμα και πλήρης στρατικοποίηση των επεισοδίων; Ποιες ήταν οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής ηγεσίας και πώς «διάβασε» την απειλή η Αθήνα;

Στην κάμερα του Prime Time απαντούν: ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Πασχάλης Συριτούδης, ο πρώην διοικητής του Δ Σώματος Στρατού Άγγελος Ιλαρίδης, ο αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας Θανάσης Μανταρλής, ο διοικητής του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας Γιώργος Τουρνάκης, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Άγγελος Συρίγος και ο επικεφαλής του τουρκικού ειδησεογραφικού δικτύου A News Ορχάν Σαλί.

Η αποκαλυπτική έρευνα του Prime Time και του Γιάννη Σουλιώτη για τα γεγονότα του Έβρου το 2020, τη Δευτέρα 5 Μαΐου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

