Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σήμερα τέσσερις στρατιώτες στο Μεσολόγγι, όταν, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, κεραυνός έπεσε στον χώρο του στρατοπέδου τους.
Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, το περιστατικό συνέβη στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων Μεσολoγγίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί οπλίτες τραυματίστηκαν ενώ έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπληξε τον χώρο του στρατοπέδου και πέρασε ρεύμα μέσα από το νερό.
Οι τέσσερις στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εξ αυτών έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω έλεγχο.
