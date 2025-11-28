Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σήμερα τέσσερις στρατιώτες στο Μεσολόγγι, όταν, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, κεραυνός έπεσε στον χώρο του στρατοπέδου τους.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, το περιστατικό συνέβη στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων Μεσολoγγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί οπλίτες τραυματίστηκαν ενώ έκαναν μπάνιο, όταν ο κεραυνός έπληξε τον χώρο του στρατοπέδου και πέρασε ρεύμα μέσα από το νερό.

Οι τέσσερις στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Οι τρεις εξ αυτών έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.