Για τροποποιήσεις στα δρομολόγια λόγω εργασιών υποδομής ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι λόγω εργασιών υποδομής, την Τρίτη 13/05/2025 και την Τετάρτη 14/05/2025 τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1681 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς να πραγματοποιούν στάση στον Σ.Σ. Πύθιο.
Επίσης, την Τρίτη 13/05/2025 και την Τετάρτη 14/05/2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1683 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις στους Σ.Σ. Πύθιο, Σάκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφος και Πτελέα».
