Στιγμές τρόμου έζησε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη η οποία έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από 25χρονο Αιγύπτιο που εισέβαλε στο κατάστημά της στην Ανάληψη, το μεσημέρι της 12ης Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές και επιβεβαίωσε και η ίδια μέσω μαρτυρίας της στον ΣΚΑΪ, ο 25χρονος δράστης, ο οποίος έχει αδυναμία ομιλίας, εισήλθε στο κατάστημα της 52χρονης στην Ανάληψη και, επιχειρώντας να επικοινωνήσει με νοήματα, φέρεται να πλησίασε τη γυναίκα. Υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Στη συνέχεια την ακινητοποίησε και τη χτύπησε, ρίχνοντάς τη στο δάπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε ο νεαρός άνδρας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ περιέγραψε το χρονικό της βίαιης επίθεσης που δέχθηκε από τον 25χρονο Αιγύπτιο.

Συγκλονίζει η 52χρονη: Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε

«Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτική περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι.

Νόμιζα θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ. Σε 6 λεπτά έφτασε ο άντρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Αυτός πρόλαβε και διέφυγε. Ευτυχώς ο άνδρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δε θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας. Ευτυχώς τον έπιασαν όμως. Έμαθα ότι τις προηγούμενες μέρες επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο σε μια νεαρή γυναίκα», είπε η γυναίκα στον ΣΚΑΪ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως. Σε βάρος του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Εν τω μεταξύ, ο 25χρονος δράστης, είχε ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος για υπόθεση ληστείας σε βάρος 22χρονης πεζής στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση αυτή απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή τριών διερμηνέων: ένας αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή του κράτηση.

