Προβλήματα σε όλη τη χώρα συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία Byron, που σφυροκοπά τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους, σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Πυροσβεστική στην Αττική έχει δεχτεί περισσότερες από 290 κλήσεις.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, ενώ και το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Όλες οι εξελίξεις για την κακοκαιρία:

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.