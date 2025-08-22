Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Με την οικονομία και γενικά την κοινωνία να καθίσταται ολοένα και πιο εξαρτημένη από την τεχνολογία και το διαδίκτυο, δεν είναι λίγοι όσοι ισχυρίζονται ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος συνδέονται άρρηκτα με την πληροφορική, τα δίκτυα αλλά και την ασφάλεια των πληροφοριών και όχι άδικα, προφανώς.

Εξάλλου, όσο περισσότερο εξαρτιόμαστε από το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, τόσο πιο εκτεθειμένοι βρισκόμαστε σε μια σειρά κινδύνων και προκλήσεων. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην επαγγελματική -και όχι μόνο- ζωή μας.

Η Κυβερνοασφάλεια βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθερά στην κορυφή της διεθνούς ειδησιογραφίας λόγω της αύξησης των παραβιάσεων και των επιθέσεων από χάκερς. Κορυφαίες εταιρείες σήμερα επανεξετάζουν το ρόλο της ασφάλειας των πληροφοριών σε οργανισμούς, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι, σε ένα ψηφιακό κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι το κλειδί για τη διαφύλαξη των πιο πολύτιμων περιουσιακών τους στοιχείων: της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πληροφοριών των πελατών τους, οικονομικών δεδομένων, καθώς και αρχείων των εργαζομένων, κ.α.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) καινοτομεί για ακόμη μια φορά προσφέροντας το Master of Science (MSc) στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου (Cybersecurity), ανοίγοντας ένα καινοτόμο πεδίο, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη προστασίας των υποδομών πληροφορικής και πληροφοριών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Μια ανάγκη, η οποία καθίσταται με καλπάζοντα ρυθμό πιο επιτακτική.

Μαθαίνοντας για την Κυβερνοασφάλεια

Έχοντας εμπειρία δεκαετιών και αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, τις οποίες απαιτεί η διαχείριση και η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον κυβερνοχώρο.

Η ανάγκη προστασίας των υποδομών πληροφορικής και πληροφοριών έχει οδηγήσει σε μια ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για άτομα με γνώσεις και δεξιότητες στην ασφάλεια κυβερνοχώρου. Έτσι, το EUC προσφέρει ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, το οποίο εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις. Το Μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) προσφέρεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα και έχει συνολική διάρκεια 3 εξάμηνα.

Κεντρικοί πυλώνες της εκπαίδευσης, στους οποίους εδράζεται και το πρόγραμμα σπουδών, είναι η κατανόηση της σχετικής νομοθεσίας, η διαχείριση κινδύνων, η ηθική της ηλεκτρονικής πειρατείας και κρυπτογράφησης, αλλά και οι συναφείς έρευνες σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα του τμήματος. Χάρη σ’ αυτά τα εφόδια, οι φοιτητές αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας περαιτέρω στον εν λόγω πολλά υποσχόμενο τομέα.

Στην ελίτ της τεχνολογίας και της πληροφορικής

Μόλις ο φοιτητής ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών, μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στην ελίτ των σύγχρονων τεχνολογιών, επιλέγοντας τα πλέον αναπτυσσόμενα και σημαντικά επαγγέλματα των επόμενων ετών. Από την παροχή συμβουλών ψηφιακής ασφάλειας και την ψηφιακή ασφάλεια ηλεκτρονικού εμπορίου, έως την εταιρική ασφάλεια, την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και την εκπαίδευση.

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.

