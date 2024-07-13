Aπό αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, συνελήφθη χθες (12.7.2024) το πρωί σε τοπική κοινότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης, 58χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για το beach bar που ανήκει στην Ολυμπιονίκη Φανή Χαλκιά και τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι ο 58χρονος, τη 5.7.2024 και πρώτες πρωινές ώρες, μετέβη με δίκυκλο μοτοποδήλατο από τοπική κοινότητα του Δυτικής Μάνης και μέσω επαρχιακού ορεινού οδικού δικτύου προκειμένου να αποφύγει την καταγραφή του από κάμερες, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε παραθαλάσσιο χώρο της Δυτικής Μάνης, όπου πυροδότησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προκαλώντας έκρηξη. Στη συνέχεια διέφυγε με τον ίδιο τρόπο, ενώ αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τους ανωτέρω αστυνομικούς, χθες (12.7.2024) το πρωί σε τοπική κοινότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης, διενεργήθηκε έρευνα σε οικία του 58χρονου, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το δίκυκλο μοτοποδήλατο, που χρησιμοποίησε για τη μεταφορά του, ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 μασούρι εκρηκτικής ύλης “RDX”, συνολικού μήκους -15- μέτρων

1 σακούλα, περιέχουσα ουσία συνολικού βάρους -1,8- κιλών, η χημική σύσταση της οποία ερευνάται,

2 σακιά, περιέχουσες ουσίες συνολικού βάρους -18,24- κιλών, η χημική σύσταση των οποίων ερευνάται,

1 μαχαίρι, με μήκος λάμας -17,5- εκατοστά,

1 δοχείο, περιέχον βενζίνη,

1 δοχείο, περιέχον λάδι,

1 δοχείο, περιέχον ασετόν,

1 κράνος,

1 κινητό τηλέφωνο και

98 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε καμία εμπλοκή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν γνωρίζονταν προσωπικά παρά μόνο φυσιογνωμικά και δεν είχαν προηγούμενα μαζί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.