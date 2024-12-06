Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Βρέθηκε το σφυρί με το οποίο χτύπησε ο 39χρονος τη σύζυγό του πριν την στραγγαλίσει

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την γυναικοκτονία στους Αμπελοκήπους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε το «όπλο» του εγκλήματος, το σφυρί δηλαδή που ο 39χρονος έκοψε το νήμα της ζωής της συζύγου, το οποίο βρέθηκε στο πατάρι του διαμερίσματος. Ωστόσο, σύμφωνα τις ίδιες πηγές αυτό που σοκάρει είναι πώς δράστης αφού την χτύπησε με το σφυρί κατόπιν την στραγγάλισε.

«Με απάτησε δεν μπορούσα να το αντέξω και τη σκότωσα» ήταν τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς ενώ στη συνέχεια φέρεται να κατέθεσε πως αφορμή να σκοτώσει την γυναίκα του στάθηκε ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε το θύμα και μπήκε στην τουαλέτα για να μιλήσει.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο δράστης, ένα 39χρονος με καταγωγή από την Αλβανία σκότωσε την σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, έκρυψε την σορό της γυναίκας στο πατάρι για μια εβδομάδα και πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, ομολογώντας το αποτρόπαιο έγκλημα.

Μάλιστα, μετά την κλήση στην Άμεση Δράση, περίμενε τους αστυνομικούς στην είσοδο του σπιτιού μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, δύο αγοράκια ηλικίας 9 και 12 ετών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού την σκότωσε, στη συνέχεια την τύλιξε με ένα σεντόνι, την έκρυψε στο δωμάτιό τους, πήγε τα παιδιά στο σχολείο την επόμενη ημέρα και από εκεί τα άφησε στο θείο τους. Την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό της στο πατάρι και την κρατούσε εκεί για μια εβδομάδα.

Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν την έντονη δυσοσμία από το εσωτερικό της οικίας και το πατάρι. Εκεί διέκριναν κάποιες μαύρες σακούλες και κάτω από αυτές τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η 15η γυναικοκτονία της χρονιάς.

