Βολές κατά της κυβέρνησης για τις υψηλές τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια από Σαντορίνη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία αφήνει ξανά το «αόρατο χέρι της αγοράς» να εκτοξεύει τις τιμές.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διά μέσου των αρμοδιών υπευθύνων Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Υποδομών και Μεταφορών καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, με πίεση στις εταιρείες για τη συγκράτηση των τιμών φροντίζοντας παραλλήλως την αύξηση των πτήσεων και των δρομολογίων.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Γιώργος Νικητιάδης Βουλευτής Δωδεκανήσου- υπεύθυνοτς Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης, Σταύρος Μιχαηλίδης Βουλευτής Χίου- υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ναυτιλίας, Τάσος Νικολαΐδης Βουλευτής Δράμας -υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν:

«Απούσα η Κυβέρνηση από το πάρτι αισχροκέρδειας στις τιμές των εισιτηρίων από Σαντορίνη. Η Νέα Δημοκρατία αφήνει ξανά το «αόρατο χέρι της αγοράς» να εκτοξεύει τις τιμές. Μπορεί να κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα δρομολόγια τους, αλλά κουβέντα δεν είπε για πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων, ούτε ασκεί πίεση για τη μείωση του κόστους.

Είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβει άμεσα σε αυτό το θέμα με πίεση στις εταιρείες για τη συγκράτηση των τιμών φροντίζοντας παραλλήλως την αύξηση των πτήσεων και των δρομολογίων. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να επιδεικνύει υπευθυνότητα.

Επιτέλους, δεν μπορείτε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύετε τις αεροπορικές εταιρείες στις δύσκολες ώρες και να τις αφήνετε αχαλίνωτες, όταν συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.