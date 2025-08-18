Δυστύχημα με ανατροπή ασθενοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στην περιοχή του Γουδή, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, ο 50χρονος ασθενής που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατέληξε.

Αναφορικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, το ασθενοφόρο κινούταν με χαμηλή ταχύτητα επί της Μικράς Ασίας όταν έπεσε πάνω του διερχόμενο όχημα από την οδό Φαραντάτων. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει πινακίδα STOP, η οποία φέρεται να παραβιάστηκε από το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε φύγει με το ιδιωτικό ασθενοφόρο από το «Λαϊκό», όπου έκανε αιμοκάθαρση τον τελευταίο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

