Δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το thestival άρματα μάχης και οχήματα του Ελληνικού Στρατού, περιπολικά και μοτοσικλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, πήραν από νωρίς θέση και πραγματοποιούν διελεύσεις σε άψογο σχηματισμό, πραγματοποιώντας την καθιερωμένη πρόβα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θεσσαλονίκη.

Εντυπωσιακές ήταν και οι δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση και θα κάνουν τους Θεσσαλονικείς να σηκώσουν τα βλέμματά τους στον ουρανό.

Λόγω της δοκιμαστικής παρέλασης των μηχανοκίνητων τμημάτων, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Αερογέφυρας Θέρμης έως την Αερογέφυρα Ρυσίου.

