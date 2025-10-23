Του Στέφανου Νικολαΐδη

Το τραγικό περιστατικό με τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι μετά από νυχτερινή έξοδο συγκλόνισε την κοινή γνώμη και έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα υπαρκτό, αλλά συχνά υποτιμημένο πρόβλημα: την κατανάλωση νοθευμένων ποτών από νέους ανθρώπους.

Το ερώτημα είναι απλό, αλλά καθοριστικό: μπορεί ένα νοθευμένο ποτό να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο;

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξηγεί μιλώντας στο skai.gr ότι το αλκοόλ αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες θανάτου ατόμων κάτω των 21 ετών. «Αυτό περιλαμβάνει θανάτους από τροχαία ατυχήματα, ανθρωποκτονίες, υπερβολική δόση αλκοόλ, πτώσεις, εγκαύματα, πνιγμούς και αυτοκτονίες», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως η υπερκατανάλωση ή η νοθεία μπορεί να αποβούν εξίσου επικίνδυνες. Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, μόνο το 2011 περίπου 188.000 νέοι κάτω των 21 ετών στις ΗΠΑ χρειάστηκαν νοσηλεία για τραυματισμούς που σχετίζονταν με το αλκοόλ.

«Ακόμα και τύφλωση»

Η υπερβολική κατανάλωση, όπως επισημαίνει, προκαλεί σύγχυση, θολώνει την κρίση και οδηγεί συχνά σε επικίνδυνες αποφάσεις – από τη μη ασφαλή οδήγηση έως τη βίαιη συμπεριφορά ή τη μη ασφαλή σεξουαλική επαφή. Παράλληλα, αυξάνει τον κίνδυνο να γίνει κάποιος θύμα ή θύτης σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης, καθώς το αλκοόλ επηρεάζει τις αναστολές και τη λήψη αποφάσεων.

«Αν ένα ποτό είναι νοθευμένο, ακόμα και μια μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα», τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου. Όπως εξηγεί, η νοθεία συχνά περιλαμβάνει εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες όπως η μεθανόλη ή άλλοι διαλύτες, που μπορούν να προκαλέσουν από γαστρεντερικά συμπτώματα και απώλεια συνείδησης, μέχρι σοβαρή ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. «Ακόμα και τύφλωση, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις το άτομο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του», σημειώνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι μονόδρομος. «Η πλύση στομάχου είναι το ελάχιστο που μπορεί να συμβεί. Η εισαγωγή σημαίνει ότι καταρχήν κινδυνεύει το παιδί και δεν μπορεί να παραμείνει στο σπίτι για να “ξεμεθύσει”», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Η κατανάλωση αλκοόλ, πέρα από τους άμεσους κινδύνους, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και σε βάθος χρόνου. Οι νέοι που πίνουν συστηματικά είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα στο σχολείο ή με το νόμο, ενώ υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στην πρόωρη κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση άλλων ουσιών. Σύμφωνα με τις έρευνες, όσοι αρχίζουν να πίνουν πριν από τα 15 τους χρόνια έχουν 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν διαταραχή χρήσης αλκοόλ στην ενήλικη ζωή, σε σχέση με όσους ξεκινούν μετά τα 21.

Η κ. Ψαλτοπούλου εφιστά ιδιαίτερη προσοχή και στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των εφήβων. «Η έρευνα δείχνει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι τη νεαρή ενηλικίωση, περίπου ως τα 20 έτη. Το αλκοόλ μπορεί να αλλάξει αυτή την εξέλιξη, επηρεάζοντας τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα γνωσιακά ή μαθησιακά προβλήματα, αλλά και αυξημένη ευπάθεια στην εξάρτηση», υπογραμμίζει. «Οι έφηβοι που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ενδέχεται να παρουσιάσουν θόλωση συνείδησης, να εμπλακούν σε τροχαία ατυχήματα ή να στραφούν σε άλλες απαγορευμένες ουσίες».

«Το ζήτημα δεν περιορίζεται στην ατομική ευθύνη»

Όλα αυτά, σύμφωνα με την καθηγήτρια, αναδεικνύουν την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αρχικά μέσα στην οικογένεια. «Οι γονείς πρέπει να μιλούν με τα παιδιά τους, να τα ενημερώνουν και να τα προειδοποιούν για τους κινδύνους όχι μόνο του αλκοόλ, αλλά και του καπνίσματος και του διαδικτύου. Η πρόληψη είναι το κλειδί».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στην ατομική ευθύνη. «Η Πολιτεία οφείλει να εντείνει τους ελέγχους στα μαγαζιά και στις αποθήκες διακίνησης ποτών. Η νοθεία είναι υπαρκτή και ιδιαίτερα επικίνδυνη, ειδικά όταν αφορά νέους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πόσο κινδυνεύουν».

«Το αλκοόλ δεν είναι αθώο», καταλήγει η κ. Ψαλτοπούλου. «Ακόμη και μικρές ποσότητες, αν είναι νοθευμένες, μπορεί να αποβούν μοιραίες. Η κοινωνία πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει το ποτό ως ακίνδυνο μέσο διασκέδασης, ιδιαίτερα όταν αφορά ανηλίκους. Η υπεύθυνη κατανάλωση, η σωστή ενημέρωση και η αυστηρή επιτήρηση είναι τα μόνα αποτελεσματικά αντίμετρα».

Πηγή: skai.gr

