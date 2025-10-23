Λογαριασμός
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 15χρονος μετά από ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο στον Άλιμο

Ο 15χρονος κατέρρευσε μέσα στο γυμναστήριο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη

Γυμναστηριο 15χρονος

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα  της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και δια σωληνώθηκε ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων.

Φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό από την πτώση, κάταγμα στο θώρακα το πιο πιθανό από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε και βλάβη στο ήπαρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με το γεγονός ότι έπαθε ανακοπή.

