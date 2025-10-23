Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένας 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και δια σωληνώθηκε ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων.

Φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό από την πτώση, κάταγμα στο θώρακα το πιο πιθανό από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε και βλάβη στο ήπαρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με το γεγονός ότι έπαθε ανακοπή.

Πηγή: skai.gr

