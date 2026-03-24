Ελεύθερος με όρους ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης

Εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης, διάθεσης και κατοχής αρχαιοτήτων - Ελεύθερη η υπάλληλος

Γκαλερί Τσαγκαράκη

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Συγκεκριμενα του επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ  και απαγόρευση πώλησης, κατοχής, αγοράς διάθεσης αρχαιοτητων. 

Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.  

Η υπάλληλός του κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Πηγή: skai.gr

