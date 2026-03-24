Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, το θρίλερ στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης παραμένει χωρίς τέλος.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη παραμένουν άκαρπες, με το θαλάσσιο «πηγάδι» στο δεύτερο λιμανάκι να κρατά ακόμα τα μυστικά του.Το χρονικό της απογευματινής επιχείρησηςΣήμερα, Τρίτη, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι, μια νέα ομάδα δυτών επιχείρησε κατάδυση στο σημείο μηδέν, ελπίζοντας να εντοπίσει τον αγνοούμενο. Η ατμόσφαιρα στην ακτή ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς παρόντα στις προσπάθειες ήταν και μέλη της οικογένειας του 34χρονου, που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα κάθε κίνηση των αρχών.

Πηγή: skai.gr

Ωστόσο, η φύση του σημείου αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Περίπου στις 16:00, οι έρευνες σταμάτησαν εκ νέου χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η επικινδυνότητα και η περιορισμένη ορατότητα στις δαιδαλώδεις στοές καθιστούν κάθε κίνηση ριψοκίνδυνη.Ένα σημείο-παγίδα με τραγικό παρελθόνΗ έρευνα επικεντρώνεται στην περιβόητη «τρύπα», ένα θαλάσσιο πηγάδι σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων. Με διάμετρο μόλις 5 μέτρων και ένα δίκτυο από στενά περάσματα, το σημείο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «τάφος», έχοντας κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο παρελθόν.Ο 34χρονος, ένας έμπειρος δύτης, φέρεται να παγιδεύτηκε την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιας εξερεύνησης. Ενώ ο συνάδελφός του κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει το Λιμενικό, ο ίδιος παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό των στοών.

