Ο ΣΚΑΪ γιορτάζει την 25η Μαρτίου - Όλο το πρόγραμμα

Ενόψει της 25ης Μαρτίου, ο ΣΚΑΪ εντάσσει στον προγραμματισμό του εκπομπές αφιερωμένες στη μεγάλη εθνική επέτειο, ενώ οι ζωντανές εκπομπές του προσαρμόζουν τη θεματολογία τους στο κλίμα της ημέρας.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, στις 00.30, η Χριστίνα Βίδου και η εκπομπή «Η Ζωή Σου Όλη» συναντούν τρεις απογόνους αγωνιστών του Ελληνικού ξεσηκωμού, που κρατούν ζωντανή την ιστορία και την παρακαταθήκη τους. Ο Κωνσταντίνος Πλαπούτας, ο Αντώνης Πετμεζάς και ο Κωνσταντίνος Ζαΐμης μεγάλωσαν με τις ιστορίες των προγόνων τους και διατήρησαν ζωντανές τις οικογενειακές παραδόσεις. Η κάμερα της εκπομπής αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες του ’21 και παρουσιάζει οικογενειακά κειμήλια που διατηρούνται αναλλοίωτα, περισσότερα από 200 χρόνια μετά.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου από νωρίς το πρωί, οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ, «Πρώτη Εικόνα», «Σήμερα», «Αταίριαστοι» και «Live You» εμπλουτίζουν τη ροή τους με συνδέσεις στην Αθήνα και σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπου πραγματοποιούνται τιμητικές εκδηλώσεις για τη μεγάλη εθνική επέτειο.

Στις 15.00, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, μας μεταφέρει στην Πελοπόννησο, από όπου ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση. Η εκπομπή επισκέπτεται την ιστορική Μονή Βελανιδιάς, ξεναγείται στους χώρους του μοναστηριού και μαθαίνει για τη ζωή και τη δράση του αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης Γρηγόριου Δικαίου, του γενναίου Παπαφλέσσα. Ακόμη, οι ρεπόρτερ της εκπομπής επισκέπτονται την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, όπου φυλάσσεται το περίφημο λάβαρο της Επανάστασης, που ύψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία.

Στις 16.00, το «Happy Traveller», φέρνει ξανά στις οθόνες μας το επεισόδιο- αφιέρωμα στην επανάσταση του 1821. Η εκπομπή ακολουθεί τα χνάρια των ηρώων της επανάστασης σε τοποθεσίες της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου έγιναν καθοριστικές μάχες για την ελευθερία: Γραβιά, Αλαμάνα, Μονή Οσίου Λουκά, Άργος, Δερβενάκια, Αγιονόρι, Τρίπολη, Βαλτέτσι, Μονή Καλτεζών, Αρεόπολη, Καλαμάτα, Αίγιο, Μονή Αγίας Λαύρας, Πάτρα και, τέλος, Αθήνα.

Στις 17.45, η ελληνική δραματική ταινία «Σουλιώτες», με πρωταγωνιστές τους Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστο Πολίτη, Στέφανο Στρατηγό, Λαυρέντη Διανέλλο και Ελένη Ανουσάκη, μας ταξιδεύει στον χρόνο, σε μια από τις πιο συγκινητικές και δραματικές στιγμές του Αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Οι Σουλιώτες πληροφορούνται ότι ο Αλή Πασάς ετοιμάζεται να τους επιτεθεί. Ο Φώτος Τζαβέλλας και τα παλικάρια του είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την γη και ελευθερία τους. Ο Αλή Πασάς αποφασίζει να πολιορκήσει το Σούλι, αλλά οι γενναίοι Σουλιώτες και Σουλιώτισσες είναι αποφασισμένοι να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων ζωντανοί.

