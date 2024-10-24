Γεγονός η πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου προς την Ερμιόνη

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου προς την Ερμιόνη απ’ την Hellenic Seaplanes.

Το υδροπλάνο, σύμφωνα με την εταιρεία, πέταξε πάνω το Πόρτο Χέλι, την Κοιλάδα τις Σπέτσες την Ύδρα και τον Πόρο, προσφέροντας στους επιβάτες, μαγευτικές εικόνες.

Η πτήση ολοκληρώθηκε με την προσέγγιση στο λιμάνι της Ερμιόνης που αποτέλεσε επί της ουσίας την πρώτη προσθαλάσσωση στην περιοχή.

Επιδίωξη της εταιρείας είναι η διασύνδεση της Ερμιόνης με προορισμούς, όπως η Αθήνα, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Καλαμάτα και η Κυλλήνη.

Στην πτήση, επέβαιναν και στελέχη της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.