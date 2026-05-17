Συνελήφθη λίγο πριν τις 02.00 στην Ιερά οδό ένας 25χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον 25χρονο σε έλεγχο αλκοτέστ.

Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η σχετική ένδειξη κατέγραψε 0,63 mg/l εκπνεόμενου αέρα.

