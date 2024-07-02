Ένα πάρτι γενεθλίων με ποτά, τσιγάρα, κινητά και τούρτα με κεράκια έγινε ... στις φυλακές Ιωαννίνων όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ναρκωτικών, κινητών τηλεφώνων και χρημάτων, προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι το πάρτι δεν φαίνεται να γίνεται στα κρυφά, ούτε σε κάποιο κελί.

«Εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Σταυρακίου Ιωαννίνων, που εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, φέρεται να είναι ένας έγκλειστος αλβανικής καταγωγής που φέρει το όνομα «Modi» με συνεργούς τον υποδιευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος, 2 ακόμα σωφρονιστικούς υπαλλήλους, έναν αρχιφύλακα, έναν ακόμη έγκλειστο και ακόμη δύο ιδιώτες.

Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, 2 έγκλειστοι και αστυνομικός

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα, με τη συνδρομή ομάδων ΕΚΑΜ και ΥΑΤ, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, και αστυνομικών σκύλων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 3 σωφρονιστικοί υπάλληλοι , 2 έγκλειστοι κρατούμενοι, ένας αστυνομικός και 2 ιδιώτες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροληψία-δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος και παραβιάσεις των νομοθεσιών περί μετανάστευσης και περί εισαγωγής κινητών τηλεφώνων σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 8 άτομα

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα, που ενεργούσαν εκτός του πλαισίου δράσης της οργάνωσης.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και προανακριτικά δεδομένα, ενώ έγινε εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από το Απρίλιο του 2023, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτήν και προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην περαιτέρω νομιμοποίηση των εσόδων τους.

Πώς δρούσαν - Οι ρόλοι

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης ήταν ο εξής:

Αρχηγός της οργάνωσης ήταν Αλβανός, έγκλειστος του σωφρονιστικού καταστήματος, που είχε ο οποίος συντόνιζε την εμπορία και διακίνηση των ναρκωτικών και ήταν ο τελικός αποδέκτης των εσόδων. Τους τελευταίους 10 μήνες, ο κρατούμενος φέρεται να έχει λάβει χρηματικά πόσά και εμβάσματα περίπου 50.000 ευρώ

Ιδιώτης είχε αναλάβει τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κέρκυρα, ενώ μέρος των εσόδων παρέδιδε στον αρχηγό της οργάνωσης.

ενώ μέρος των εσόδων παρέδιδε στον αρχηγό της οργάνωσης. Ο αστυνομικός και μία συλληφθείσα ήταν μεσάζοντες των συναλλαγών, παραλάμβαναν τα χρηματικά ποσά και τα παρέδιδαν στον αρχηγό της οργάνωσης, είτε σε απευθείας συναντήσεις μαζί του εντός της φυλακής είτε μέσω κατάθεσης στον ατομικό λογαριασμό του μέσω του λογιστηρίου.

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι αναλάμβαναν να εγγράψουν τα χρηματικά ποσά στις λογιστικές καταστάσεις του αρχηγού, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, καθώς απέκρυπταν ή κατέγραφαν ψευδώς τα στοιχεία των καταθετών, αλλά και το ύψος του ποσού. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, ενημέρωνε τον αρχηγό για επικείμενες έρευνες στα κελιά, ενώ του επέτρεπε την κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων.

αναλάμβαναν να εγγράψουν τα χρηματικά ποσά στις λογιστικές καταστάσεις του αρχηγού, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, καθώς απέκρυπταν ή κατέγραφαν ψευδώς τα στοιχεία των καταθετών, αλλά και το ύψος του ποσού. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, ενημέρωνε τον αρχηγό για επικείμενες έρευνες στα κελιά, ενώ του επέτρεπε την κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων. Γυναίκα υπάλληλος συνέδραμε τον αρχηγό στην κατανάλωση των χρημάτων, για τη νομιμοποίησή τους, εντός του καταστήματος.

Λόγω των οικονομικών περιορισμών που υφίστανται στα καταστήματα κράτησης, ο αρχηγός της οργάνωσης είχε δημιουργήσει «μαύρο ταμείο», ώστε να διαθέτει ανά πάσα στιγμή ακαταχώρητα χρηματικά ποσά, τα οποία νομιμοποιούσε μέσω κατανάλωσης προϊόντων εντός του καταστήματος.

Οι κωδικές ονομασίες

Τα μέλη της οργάνωσης ελαχιστοποιούσαν τις μεταξύ τους τηλεφωνικές συνομιλίες, ενώ χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις «αχυράνθρωπων» και κωδικές λέξεις, ώστε να δυσχεραίνουν την αποκρυπτογράφησή τους από τις διωκτικές Αρχές. Ενδεικτικά τα «εκείνα» ήταν τα ναρκωτικά, με το «φτιάχνω» εννοούσαν προμηθεύω κάποιων με ναρκωτικά και με τα «άσπρα» εννοούσαν τα χρήματα.

Από τις έως τώρα έρευνες έχουν εξακριβωθεί:

7 περιπτώσεις εμπορίας-διακίνησης ναρκωτικών,

39 περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

3 παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου.

Παράλληλα, για τον αστυνομικό-μέλος της οργάνωσης, από τις έρευνες προέκυψε η τέλεση επιπλέον περιπτώσεων παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, δωροληψίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Από το σύνολο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.207,82 ευρώ, 18 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητες κάνναβης, τρίφτης, 8 μαχαίρια, ρόπαλο, 2 συσκευές Tazer, 2 χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, 2 γεμιστήρες, 302 φυσίγγια, εξάρτημα σκόπευσης, ρολόι αξίας και χειρόγραφες σημειώσεις.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

