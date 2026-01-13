Δέμα, το οποίο περιείχε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορτιστές, κάρτες sim και μικροποσότητα κάνναβης, έριξαν, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, δύο υπήκοοι Σερβίας στον αύλειο χώρο των φυλακών Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό της εξωτερικής φρουράς των φυλακών και παρότι οι δράστες, 25 και 43 ετών, κατάφεραν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις.

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι περισυνέλεξαν το επόμενο 24ωρο το δέμα, που εκτιμάται ότι προοριζόταν για κρατούμενο των φυλακών, ενώ στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν:

- πέντε κινητά τηλέφωνα,

- έξι καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων,

- τέσσερις αντάπτορες για συσκευές κινητών,

- τέσσερις κάρτες σύνδεσης και

- ποσότητα κάνναβης 7,9 γραμμαρίων.

Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο, απείθεια και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών (στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκε επιπλέον μικροποσότητα κοκαΐνης).

Πηγή: skai.gr

