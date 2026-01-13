Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Η νέα σύνθεση έχει ως ακολούθως:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Υπαρχηγός ΓΕΑ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διοικητής ΔΑΕ

7. Υποπτέραρχος(Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διοικητής ΔΑΥ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης Επιτελάρχης ΓΕΑ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

10.Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας Υπαρχηγός ΑΤΑ

11.Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

12.Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

13.Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

14.Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ

15.Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ

16.Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής ΣΙ

17.Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

18.Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας Επιτελάρχης ΔΑΥ

19.Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

20.Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

