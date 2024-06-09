Με ψυχραιμία και σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν οι φορείς του ελληνικού τουρισμού την επόμενη μέρη της παύσης των εργασιών του FTI, του τρίτου μεγαλύτερου διοργανωτή ταξιδίων (Tour Operator) στην Ευρώπη, εξέλιξη η οποία, αρχικά, "μούδιασε" την εγχώρια τουριστική σκηνή.

Μπορεί τα βέλη της παρούσας κρίσης να έπληξαν άμεσα μικρή αλλά όχι αμελητέα μερίδα ξενοδόχων που συνεργάζονταν μαζί του, ωστόσο μακροπρόθεσμα προβληματισμός διαγράφεται για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στους ευρωπαίους Tour Operators, οι οποίο τροφοδοτούν με ξένους επισκέπτες την Ελλάδα.

Το 70% του προγράμματος του FTI αφορούσε την Κρήτη

Η περιοχή που βρέθηκε περισσότερο εκτεθειμένη από την δυσμενή εξέλιξη στον FTI είναι η Κρήτη, με τον Εμμανουήλ Τσακαλάκη πρόεδρο των ξενοδόχων Ρεθύμνου αλλά και πρόεδρο του συνδέσμου ξενοδόχων Κρήτης να τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το 70% του προγράμματος του συγκεκριμένου tour operator αφορούσε την Κρήτη. Ένα 20% αφορούσε την Ρόδο και ένα υπόλοιπο 10% άλλες περιοχές της χώρας, τόνισε. Σε απόλυτα νούμερα, η οικονομική πληγή για τους ξενοδόχους της Κρήτης ανέρχεται σε 800.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ο γερμανικός tοur operator έχει στείλει επιστολή στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται στην χώρα μας, επισημαίνοντας ότι οποιοσδήποτε οικονομικός κραδασμός τυχόν υπάρξει από την πτώχευση του FTI θα αποσβεστεί θεσμικά μέσω του Γερμανικού Ταμείου Ταξιδιωτικής Ασφάλισης (DRFS).

Η Κρήτη θα χάσει φέτος από τον FTI τουλάχιστον 40.000 επισκέπτες

Σε ό,τι αφορά εξάλλου τις αφίξεις επισκεπτών μέσω του FTI στην Κρήτη φέτος αυτές υπολογίζονται σε 85.000 και φυσικά είναι στον αέρα. Βέβαια ο κύριος Τσακαλάκης εκτιμά ότι το 50% των παραπάνω επισκεπτών θα επισκεφτούν τελικά την Κρήτη, αφού ήδη μεγάλοι διοργανωτές ταξιδίων θα φέρουν εις πέρας το παραπάνω έργο που ακυρώθηκε από τον FTI. Το βέβαιο ωστόσο είναι ότι 40.000 επισκέπτες θα λείψουν από το νησί φέτος σημειώνει ο κ. Τσακαλάκης και εστιάζει στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την πτώχευση του FTI. Ήδη οι εναπομείναντες 4 μεγάλοι Tour Operators στην Ευρώπη έχουν πιέσει τους ξενοδόχους της Κρήτης για εκπτώσεις στα πακέτα των υπαρχόντων κρατήσεων, που αφορούσαν πελάτες του FTI και την επίσκεψη τους στο νησί.

Το κανόνι του FTI δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω ο κύριος Τσακαλάκης στάθηκε στις μονοπωλιακές καταστάσεις που θα δημιουργηθούν από την απόσυρση ενός μεγάλου παίκτη από την τουριστική σκηνή, που όπως εξηγεί , δεν ευνοούν τον ανταγωνισμό. Αποτέλεσμα της παρούσας εξέλιξης, όπως εκτιμά ο κύριος Τσακαλάκης, θα είναι η πίεση προς τους ξενοδόχους για χαμηλότερες τιμές στα προσφερόμενα πακέτα. Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσακαλάκης διερωτάται έως πότε θα βγάζει τα κάστανα απο τη φωτιά ο ξενοδόχος, υπενθυμίζοντας ότι από το παρελθόν ακόμα είναι ανοικτές οι πληγές από την χρεοκοπία του Μουζενίδη, αλλά και της Thomas Cook.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού που σημειώνει ότι δεν μπορεί κάθε φορά η αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων να επαφίεται αποκλειστικά στη φιλοπατρία του ξενοδόχου, ο οποίος υφίσταται και την οικονομική ζημιά. Πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή νομοθετική ομπρέλα, η οποία θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρεμβαίνουν προστατεύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών-επισκεπτών, αλλά και των ξενοδόχων. Τώρα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και την κυβέρνηση, διερευνώντας πώς μπορούν να μετριαστούν οι οικονομικές απώλειες για τους ξενοδόχους-μέλη μας, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

