Χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ήταν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τον Μάιο.

Τα τιμολόγια του Ιουνίου είναι αυξημένα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο οι προσφορές των περισσότερων προμηθευτών παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα HEPI για τις λιανικές τιμές του ηλεκτρικού σε χώρες της Ευρώπης που διεξάγουν οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Αυστρίας και της Ουγγαρίας και η εταιρεία Vaasa ETT, η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Μάιο στην Ελλάδα μαζί με τους φόρους ήταν 19,63 σεντς ανά κιλοβατώρα έναντι 23,93 σεντς που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, αφού ληφθεί δηλαδή υπόψη η διαφορά των εισοδημάτων, η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 23,77 σεντς έναντι 25,69 σεντς στην ΕΕ.

Περαιτέρω σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τα "πράσινα" τιμολόγια του Ιουνίου για τους περισσότερους παρόχους (μεταξύ αυτών και η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής) είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά του Ιανουαρίου, όποτε ξεκίνησε η εφαρμογή των χρωματικών διαφορών. Υπάρχουν ωστόσο και προμηθευτές που προχώρησαν σε σημαντικές αυξήσεις, που σημαίνει ότι οι καταναλωτές - όπως ανέφερε άλλωστε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης - έχουν κάθε λόγο να εξετάσουν τις εναλλακτικές επιλογές και να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα για τους ίδιους πρόταση. Το σύνολο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ https://invoices.rae.gr ενώ υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή προμηθευτή τόσο για το "πράσινο" όσο και για το κίτρινο τιμολόγιο γίνεται δωρεάν.

Η άνοδος των τιμών το τελευταίο διάστημα αποδίδεται στην αύξηση της ζήτησης - λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών - που συνεπάγεται μείωση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη του φορτίου - αλλά και στην άνοδο των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, συνδυασμός που εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ως προς το φυσικό αέριο ανησυχία έχει προκαλέσει στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά το ενδεχόμενο διακοπής τροφοδοσίας της Αυστρίας από τη ρωσική Gazprom σε εφαρμογή σχετικής δικαστικής απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

