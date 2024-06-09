Στις ευρωεκλογές είναι αφιερωμένο το σημερινό Doodle της Google, καθώς περίπου 373 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τους 720 ευρωβουλευτές που θα συνθέσουν το νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Η εκλογική διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη, στην Ολλανδία, από την Παρασκευή στην Ιρλανδία και τη Τσεχία, από χθες, Σάββατο, στη Λετονία, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και την Ιταλία και από σήμερα το πρωί στις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

Οι κάλπες έχουν ανοίξει με το ξημέρωμα, ενώ η τελευταία κάλπη θα κλείσει στην Ιταλία, σήμερα, στις 24:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του ΕΚ στις Βρυξέλλες.

Έτσι, όσοι μπουν σήμερα στην μηχανή αναζήτησης, θα δουν μπροστά από το χαρακτηριστικό logo της Google να εμφανίζεται μία κάλπη με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

