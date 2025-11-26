Φρίκη: Παιδιά 4 και 2 ετών κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον θείο τους και τον σύντροφό του

Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης με θύματα δύο αδερφάκια ηλικίας 4 και 2 ετών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο αγόρια έπεσαν θύματα των αρρωστημένων ορέξεων του θείου και του συντρόφου του, όταν αυτοί τα πρόσεχαν. Η μητέρα των αγοριών, η οποία είναι αδερφή του ενός δράστη, εμπιστευόταν τα παιδιά της στον αδερφό της και στον σύντροφο του αγνοώντας τι αρρωστημένο συνέβαινε στα ίδια της τα παιδιά πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος του ζευγαριού.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν η μητέρα πρόσεξε περίεργες συμπεριφορές στον 4χρονο γιο της, ο οποίος της αποκάλυψε πως «έπαιζε» με τον θείο και αδερφό της. Αμέσως, η μητέρα σοκαρισμένη κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οι δύο άντρες συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Στα κινητά τηλέφωνα των δραστών βρέθηκαν φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο ανήλικων, αλλά και πορνογραφικό υλικό.

Ο θείος των ανήλικων κρίθηκε προφυλακιστέος και αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος σύντροφος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.