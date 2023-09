Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό: Ακινητοποιήθηκε φορτηγό Ελλάδα 18:22, 29.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Ανθούσας έως έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας