Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, όπου διανομέας φαγητού φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς, πετώντας πέτρες, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες.

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα και προσέγγιζε τα θύματά του, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση, με στόχο κυρίως το πρόσωπο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις, με θύματα 5 γυναίκες και έναν άνδρα, όλες με παρόμοιο τρόπο δράσης.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.

Πηγή: skai.gr

