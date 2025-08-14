Πειραιάς: Νέο «μπλόκο» σε Ισραηλινούς τουρίστες

Νέο «μπλόκο» σε Ισραηλινούς τουρίστες στον Πειραιά επιχειρούν διαδηλωτές. Πρόκειται για τους τουρίστες του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο την Τετάρτη είχε καταπλεύσει στον Βόλο, με συνέπεια να σημειωθούν επεισόδια.

Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 500 άτομα ενώ υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

«ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού Λαού» είναι το σύνθημα των συγκεντρωμένων.

Όπως αναφέρει η τροχαία, λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης ατόμων, στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου, από το ύψος της συμβολής της με Λεωφόρο Χατζηκυριάκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.