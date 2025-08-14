Ενας 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, κοντά στον Ταυρωνίτη Χανίων.

Όπως αναφέρει το parakritika.gr, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε στηθαίο στο δεξί μέρος του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πετάχτηκε από το όχημα και σύρθηκε στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 27χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ ερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.