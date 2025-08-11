Λογαριασμός
Δασική φωτιά στην Αρχαία Νεμέα, κοντά σε σπίτια - Επιχειρούν εναέρια - 112 για εκκένωση

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

UPDATE: 16:00
φωτια

Σε εξέλιξη είναι νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.

