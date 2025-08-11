Σε εξέλιξη είναι νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κόρινθο, κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα 112 να απομακρυνθούν προς τη Νεμέα ή τις Αρχαίες Κλεωνές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Πηγή: skai.gr

