Σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Εραστός, Εράστη, Εραστή, Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα, Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός, Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα , Μίλος, Μίλης, Μίλων, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα, Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 17:17 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 17 λεπτά

Σελήνη 20.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.